- ЦСКА пора возвращать себе статус сильнейшего клуба России. В этом сезоне уже есть большой успех — выход в финал Кубка России. Надо обязательно обыгрывать "Краснодар" и завоевывать долгожданный трофей. У команды видны чемпионские амбиции. В следующем сезоне они навяжут борьбу "Зениту" в РПЛ.
ЦСКА не выиграл ни одного трофея с сезона 2017/2018. Тогда армейская команда выиграла Суперкубок России. В этом сезоне армейцы добрались до суперфинала Кубка России, где 11 июня сыграют с "Краснодаром", который в этой игре может выиграть свой первый трофей в клубной истории. В РПЛ чемпионом уже пять лет подряд становится санкт-петербургский "Зенит", а на втором месте располагаются подопечные Владимира Федотова. За два тура до конца чемпионата армейцы еще не гарантировали себе вторую строчку по итогам сезона.
Источник: "РБ Спорт"
Тошич: ЦСКА пора возвращать себе статус сильнейшего клуба России. В следующем сезоне они навяжут борьбу "Зениту" в РПЛ
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил о готовности армейцев бороться с "Зенитом" за чемпионство в РПЛ.
Фото: "СЭ"