Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
22:00
ЧелсиНе начат

Тошич: ЦСКА пора возвращать себе статус сильнейшего клуба России. В следующем сезоне они навяжут борьбу "Зениту" в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил о готовности армейцев бороться с "Зенитом" за чемпионство в РПЛ.
Фото: "СЭ"
- ЦСКА пора возвращать себе статус сильнейшего клуба России. В этом сезоне уже есть большой успех — выход в финал Кубка России. Надо обязательно обыгрывать "Краснодар" и завоевывать долгожданный трофей. У команды видны чемпионские амбиции. В следующем сезоне они навяжут борьбу "Зениту" в РПЛ.

ЦСКА не выиграл ни одного трофея с сезона 2017/2018. Тогда армейская команда выиграла Суперкубок России. В этом сезоне армейцы добрались до суперфинала Кубка России, где 11 июня сыграют с "Краснодаром", который в этой игре может выиграть свой первый трофей в клубной истории. В РПЛ чемпионом уже пять лет подряд становится санкт-петербургский "Зенит", а на втором месте располагаются подопечные Владимира Федотова. За два тура до конца чемпионата армейцы еще не гарантировали себе вторую строчку по итогам сезона.

Источник: "РБ Спорт"


Тошич ЦСКА Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Журналист Карпов: Яровинский может возглавить селекционный отдел московского "Динамо"
Колосков – о длительной дисквалификации Соболева: считаю, что совершенно справедливо
Metaratings: Абаскаль потребовал у "Спартака" купить опорного полузащитника. Глебова считают дорогим
La Gazzetta dello Sport: "Рома" интересуется полузащитником "Зенита" Венделом
Член ЭСК: Роша просто искал у судей защиты, показывая, что его обидели, а арбитры не сразу на это отреагировали 1
Хлусевич: главным дерби страны остается матч "Спартак" — ЦСКА. Чемпионства "Зенита" ничего не значат 3
L'Equipe: Моуринью согласится возглавить "ПСЖ", если ему поступит официальное предложение
Тошич: ЦСКА пора возвращать себе статус сильнейшего клуба России. В следующем сезоне они навяжут борьбу "Зениту" в РПЛ 1
Орлов: нельзя себя вести так, как Соболев. Есть люди интеллигентные, есть воспитанные, а есть просто гопники 4
"Зенит" - о 98-летии клуба: футбольная столица России давно и уверенно переехала в Петербург 12
Канчельскис: "Рубину" нужно отблагодарить Слуцкого. Он внес вклад в выход в РПЛ
Агент Антона Миранчука: летом переход в Европу сложно будет осуществить, надеюсь, через год ситуация изменится 2
Форвард "Сочи" Мелкадзе: на игру с "Зенитом" задача - победить
Гранат: Каррера смог бы поднять "Динамо" на то место, на котором оно должно быть 2
Ларин - о возможном возвращении в футбол: never say never again