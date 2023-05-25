Как утверждает источник, в услугах 24-летнего форварда заинтересованы самарские "Крылья Советов", "Оренбург" и "Пари Нижний Новгород". В нынешнем сезоне за плечами Руденко 27 игр в составе подмосковной команды в чемпионате и Кубке России. В них воспитанник "Спартака" записал на свой счет 5 забитых мячей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость оценивается в 900 тыс евро.
По итогам чемпионата России "Химки" покинут РПЛ и вылетят в Первую лигу. За 2 тура до конца сезона одноименный клуб из Подмосковья с 18 очками располагается на предпоследней, пятнадцатой строчке в таблице РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
"Крылья Советов", "Оренбург" и "Пари НН" интересуются нападающим "Химок" Руденко
Нападающий "Химок" Александр Руденко входит в сферу интересов сразу трех клубов Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Химки"