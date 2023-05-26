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Газзаев: "Химкам" воздалось за увольнение Юрана

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Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев подверг критике руководство "Химок" за увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера.
Фото: Global Look Press
- "Химкам" воздалось за увольнение Юрана. Никто не понял такого решения клуба. Юран спас "Химки" от вылета в прошлом сезоне, в начале этого чемпионата команда показывала хорошие результаты, сыграла вничью с "Зенитом", а могла ведь даже и победить в концовке. Зачем нужно было отказываться от такого специалиста?

По итогам 28-го тура "Химки" потеряли шансы остаться на будущий сезон в российской Премьер-лиге и досрочно вылетели в Первую лигу. На счету подмосковной команды 18 набранных очков. Отрыв от зоны стыковых матчей за два тура до окончания текущего розыгрыша чемпионата России составил 8 баллов.

Напомним, Сергей Юран возглавлял "Химки" с февраля 2022 года. 9 августа российский специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера.

Источник: "СЭ"


Газзаев Химки Юран
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