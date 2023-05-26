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Уткин – о словах Медведева: зачем себя сдерживать? Надо сразу говорить, что "Зенит" мог бы и в полуфинале сыграть

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Известный телекомментатор и журналист Василий Уткин отреагировал на слова генерального директор "Зенита" Александра Медведева о выступлении петербуржского коллектива в Лиге чемпионов.
Фото: РИА Новости
- Александр Иванович Медведев рассказал, что у него нет сомнений — "Зенит" образца нынешнего года "составил бы серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов". Вот ведь как хорошо в этой Лиге НЕ играть — команда сразу начинает прогрессировать. И отлично получается, когда на глазок-то! Только зачем себя сдерживать? "Серьезная конкуренция"... Надо сразу говорить: да сегодняшний "Зенит" мог бы и в полуфинале сыграть! Нет сомнений, - приводит своем мнение Уткин в телеграм-канале.

Сегодня в СМИ гендиректор Зенита Александр Медведев заявил, что петербуржцы смогли бы хорошо выступить в ЛЧ. Напомним, что невский коллектив, как и другие российские клубы не имеют права принимать участие в еврокубковых турнирах из-за бессрочного бана. С 2018 года только "Зенит" выигрывает РПЛ. За этот отрезок в активе петербуржцев 5 титулов. Все эти трофея завоеваны при Сергее Семаке, который пришел в клуб в 2018 году. Примечательно, что при россиянине "Зенит" трижды участвовал в ЛЧ. Команда два раза заняла четвертое место. В сезоне 2021/2022 коллектив сумел занять 3-е место и вышел в ЛЕ, где играл с испанским "Бетисом" (2:3, 0:0).

Отметим, что лучший результат "Зенита" в главном клубном европейском турнире -1/8 финала. В 2012 году "Зенит", возглавляемый Лучано Спаллетти, впервые в истории вышел в плей-офф, где попал на "Бенфику" и по сумме двух матчей вылетел из турнира (3:2, 0:2).После коллектив с берегом Невы еще дважды выходил в плей-офф.


Уткин Медведев Зенит
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