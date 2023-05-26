- Прямо сейчас лучший тренер в РПЛ — Валерий Карпин. Его работа в "Ростове" вызывает уважение и восхищение, - приводит мнение Камоцци "РБ Спорт".
"Ростов" за два тура до конца национального первенства располагается на 4-й позиции. Отставание от идущего третьим "Спартака" составляет всего 1 турнирный балл. Теоретически дончане еще могут занять и второе место. Для этого им необходимо отыграть 4-очковый гандикап от ЦСКА. В оставшихся матчах соперниками дружина Валерия Карпина станут "Ахмат" Сергея Ташуева, одержавший три разгромные победы подряд, и столичный ЦСКА. Отметим, что Валерий Карпин, помимо "Ростова", трудится наставником сборной России.
Камоцци: Карпин — лучший тренер в РПЛ прямо сейчас
Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал о том, кого считает лучшим наставником в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"