– Думаю, что "Зенит" сможет в скором времени оформить третью золотую звезду. У команды отличный и сильный состав. У нее нет конкурентов в чемпионате. Если все бразильцы летом не уедут, то ближайшее чемпионство "Зенита" будет уже в следующем году, — цитирует Петржелу "СЭ".
В текущем розыгрыше чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" снова смог завоевать золотые медали. Команда Сергея Семака гарантировала себе титул за 4 тура до завершения сезона. Он оказался для клуба с берегов Невы уже 5-м кряду. Благодаря данному результату сине-бело-голубые получили 2-ю звезду (она дается команде за 5 титулов в чемпионате страны).
В настоящий момент времени будущее лидеров петербургского "Зенита" остается неизвестным. В СМИ ходят слухи о том, что нападающий Малком, а также полузащитники Вендел и Барриос могут покинуть стан сине-бело-голубых предстоящим летом. Если это произойдет, то состав команды Сергея Семака всерьез ослабнет.
Петржела: если бразильцы не уедут, то ближайшее чемпионство "Зенита" будет уже в следующем году
Экс-наставник петербургского "Зенита" Властимир Петржела поделился мыслями о длительном доминировании сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге.
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