– В понижении нет ничего страшного. По спортивному принципу "Химки" в этом сезоне слабее своих соперников. Год был непростым, но, пройдя все терни, клуб стал сильнее. Утверждена стратегия развития. В клуб пришел профессиональный тренерский штаб во главе с Талалаевым. Андрей Викторович относится к той плеяде тренеров, которые воспитывают футболистов, открывают в них таланты, ориентируясь в этой работе на молодых спортсменов с российскими паспортами. По всем критериям клуб нацелился на возвращение в элиту российского футбола уже на следующий сезон, — передает слова Терюшкова "СЭ".
В настоящий момент времени "Химки" имеют на своем счету 18 набранных баллов. После 29-ти матчей в Российской Премьер-Лиге подмосковная команда располагается на 15-м месте в турнирной таблице. Она досрочно вылетела в Первую лигу. В крайнем поединке, который прошел 27 мая в рамках 29-го тура чемпионата страны, красно-черные потерпели разгромное поражение от екатеринбургского "Урала" со счетом 0:3.
Главным тренером "Химок" является Андрей Талалаев. Он возглавил подмосковный клуб в апреле текущего года. Контракт отечественного специалиста с красно-черными будет действовать 5 лет. Сам Талалаев признавался, что "Химки" настроены на долгосрочный проект под его руководством.
Терюшков: "Химки" нацелились на возвращение в элиту российского футбола через год
Депутат Государственной Думы и бывший член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал вылет подмосковного клуба в Первую лигу.
Фото: ФК "Химки"