- Я слышал, что "Зенит" и "Локомотив" проявляют ко мне интерес, но я об этом сейчас вообще не думаю. Мои мысли полностью связаны с тем, чтобы закончить сезон как можно лучше с "Оренбургом". Дальше — буду смотреть. Было ли общение с кем-нибудь из "Зенита" и "Локомотива"? Мои люди поддерживают контакт с ними, - приводит комментарий Флорентина Metaratings.
Аргентинец Габриэль Флорентин, играющий на позиции атакующего хавбека, представляет цвета "Оренбурга" с лета 2022 года. В футболке оренбургского клуба футболист сыграл 23 встречи, в которых сумел забить 3 гола. Также в активе аргентинского хавбека 5 голевых пасов. Трудовое соглашение Габриэля с южноуральским коллективом рассчитано до конца июня 2025 года. В марте Флорентин отпраздновал свое 24-летие. Ранее другой аргентинский футболист "Оренбурга" Лукас Вера также заявлял о том, что в его услугах заинтересованы "Зенит" и "Локомотив". "Оренбург" за 1 тур до конца национального первенства располагается на 8-й позиции, отставая от столичного "Динамо" на 2 очка. В следующем туре дружина Марцела Лички встретится в очном поединке с бело-голубыми.
Игрок "Оренбурга" Флорентин: "Зенит" и "Локомотив"? Мои люди поддерживают контакт с ними
Аргентинский футболист "Оренбурга" Габриэль Флорентин рассказал о переговорах с "Зенитом" и "Локомотивом".
Фото: "Чемпионат"