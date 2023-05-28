– Не реализовали моменты, хотя были подходы. Реализация подвела. Повлияло ли отсутствие Соболева? Он важный игрок, его отсутствие сказалось. Что не получалось в первом тайме? Не знаю, хорошие моменты были и на первой минуте, и до десятой минуты несколько моментов, в конце, – поделился Джикия после матча с журналистами в микст-зоне.
28 мая "Спартак" на своем поле не сумел переиграть "Пари НН". Встреча на "Открытие Банк Арене" завершилась безголевой ничьей. За тур до финиша сезона "Спартак" с 54 очками остался на третьей строчке в таблице РПЛ, упустив шанс обойти ЦСКА и подняться на второе место. "Пари Нижний Новгород" под руководством Сергея Юрана переместился на 13-ю позицию, набрав 27 очков. Отставание от спасительного 12-го места, которое занимают "Крылья Советов", составляет всего 2 балла. Однако у самарского клуба еще матч в запасе.
Матч с "Пари Нижний Новгород" из-за дисквалификации пропускал второй бомбардир красно-белых в текущем сезоне Александр Соболев. 26-летний барнаулец был отстранен на максимальные четыре матча из-за непристойного жеста, который он продемонстрировал в дерби с ЦСКА в адрес защитника "армейцев" Виллиана Роши. Напомним, что ранее Соболев уже получил шестиматчевую дисквалификацию в Кубке России за массовую драку в Санкт-Петербурге.
Капитан "Спартака" Джикия – о 0:0 с "Пари НН": реализация подвела. Соболев – важный игрок, его отсутствие сказалось
Защитник "Спартака" Георгий Джикия объяснил ничейный исход домашнего матча 29-го тура с "Пари НН" (0:0).
Фото: ФК "Спартак"