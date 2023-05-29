- В моей карьере это была первая победа над "Зенитом". Я играл против "Зенита" на ноль несколько игр, но никогда не выигрывал их на "Газпром Арене". Я играл в команде, с которой мы на "Открытии" обыгрывали "Спартак", причём несколько раз. По ощущениям, кого круче обыгрывать на выезде: "Спартак" или "Зенит"? Сейчас "Зенит" задаёт темп, "Зенит" – лучшая команда, и их обыграть на выезде сложнее, - приводит мнение Шелии Metaratings.ru.
"Ахмат" набрал 7 очков в четырех поединках со "Спартаком" и "Зенитом". Примечательно, что грозненский коллектив дважды сыграл вничью с московской командой. При этом "Ахмат" выиграл и сыграл вничью с невской командой, которая в очередной раз стала чемпионом России. Коллективы встречались в 15-м туре в Санкт-Петербурге. Уже к 8-й минуте на табло "Газпром Арены" горели неприятные для домашних болельщиков 2:0 в пользу "Ахмата". Местных болельщиков точными ударами огорчили хавбек Евгений Харин и форвард из Буркина-Фасо Мохамед Конате. Во вторые 45 минут игры дружине Сергея Семака удалось отквитать один мяч. Сетку ворот Шелии поразил Андрей Мостовой. Отметим, что у "Зенита" всего два поражения в этом сезоне. Второй раз петербуржцы проиграли в матче против ЦСКА (0:1).
Голкипер "Ахмата" Шелия: кого круче обыграть – "Зенит" или "Спартак"? "Зенит" – лучшая команда, и их обыграть сложнее
Фото: "Чемпионат"