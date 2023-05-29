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Рязанцев: предложения вернуться в "Рубин" мне не поступали

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Российский футболист "Торпедо" Александр Рязанцев высказался по поводу потенциального возвращения в "Рубин".
Фото: "Чемпионат"
- Поздравляю "Рубин" с выходом в Премьер-Лигу. Не хотел бы я вернуться? Знаете, такие предложения не поступали, поэтому комментировать здесь нечего. Не вижу смысла комментировать то, чего нет, фантазировать. От других команд предложений у меня на данный момент тоже нет, - приводит комментарий Рязанцева "РБ Спорт".

"Рубин", покинувший РПЛ в прошлом году, сумел в 1-й же сезон выиграть Первую лигу и снова вернуться в высший дивизион. Казанцы, у руля которых находится Рашид Рахимов, набрали 68 турнирных баллов по итогам 33 туров. По словам наставника, команде нужно усиление состава. "Рубин" в Первой лиге заменит столичное "Торпедо", которое уже не сможет подняться выше 16 места в таблице РПЛ.

В составе автозаводцев выступает бывший футболист "Рубина" Александр Рязанцев, играющий на позиции центрального хавбека. В футболке казанского коллектива россиянин сыграл 208 встреч. За этот отрезок футболист сумел забить 28 голов и оформить 27 голевых пасов. Рязанцев - автор знаменитого гола в ворота "Барселоны" Хосепа Гвардиолы (2:1) в победном матче в рамках ЛЧ.


Рязанцев Торпедо Рубин
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