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Экс-рефери Федотов: "Зенит" поразил ворота "Сочи" с неправильно назначенного штрафного

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Бывший российский рефери Игорь Федотов заявил о том, что полузащитник петербургского "Зенита" Густаво Мантуан забил в ворота "Сочи" в игре 29-го тура РПЛ с неверно назначенного штрафного удара.
Фото: РПЛ
– На 49-й минуте арбитр неправильно назначил штрафной удар в пользу "Зенита". И, как назло, после этого был забит гол прямым ударом. Футболист "Сочи" ничего не делал — он тянулся к мячу и играл в него. А соперник, пробежав линию мяча, начал тормозить и завалился, – передает слова Федотова "Чемпионат".

Игра 29-го тура Российской Премьер-Лиги между "Сочи" и петербургским "Зенитом" состоялась 27 мая 2023 года. Она завершилась ничейным результатом – 1:1. В составе сине-бело-голубых единственный мяч в свой актив записал полузащитник Густаво Мантуан. На 50-й минуте прошедшего поединка бразилец отметился точным ударом со штрафного в сторону ворот южан. Отметим, что обслуживала встречу бригада Рафаэля Шафеева.


Федотов Зенит Сочи Мантуан
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