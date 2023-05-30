Как утверждает источник, волжане проявляют интерес к защитникам трех клубов - поляку Мацею Рыбусу из "Спартака", а также россиянам Дмитрию Живоглядову из московского "Локомотива" и Кириллу Боженову из махачкалинского "Динамо". Так, после игры наставник нижегородской команды Сергей Юран общался, вероятно, по поводу возможного трансфера с польским защитником красно-белых.
В нынешнем сезоне Рыбус появился на поле всего в восьми играх в составе "Спартака", успев забить гол и сделать результативный пас. За плечами Живоглядова 16 матчей в текущем розыгрыше чемпионата России с тремя ассистами. Боженов принял участие в семи встречах Первой лиги за махачкалинское "Динамо".
За тур до завершения сезона "Пари Нижний Новгород" располагается в зоне "стыков", занимая с 27 очками четырнадцатое место.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Пари НН" интересуется защитником "Спартака" Рыбусом и футболистом "Локомотива" Живоглядовым
"Пари Нижний Новгород" намеревается усилить позицию крайнего защитника в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Cпартак"