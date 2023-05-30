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"СЭ": экс-главный тренер "Локомотива" Николич возглавил "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ. Серба не будет в "Динамо"

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Бывший главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заключил контракт с клубом "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ.
Фото: ФК "Локомотив"
Как утверждает источник, 43-летний сербский специалист заключил с ближневосточным клубом соглашение сроком на один год – до конца сезона-2023/24. Таким образом, Николича не будет в "Динамо".

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший наставник "Локо" является фаворитом на пост главного тренера бело-голубых, а стороны уже согласовали принципиальные моменты контракта. После отставки Славиши Йокановича московской командой до конца сезона доверено руководить Павлу Алпатову.

Источник: "СЭ"


Динамо ОАЭ
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