Как утверждает источник, 43-летний сербский специалист заключил с ближневосточным клубом соглашение сроком на один год – до конца сезона-2023/24. Таким образом, Николича не будет в "Динамо".
Ранее в СМИ появилась информация, что бывший наставник "Локо" является фаворитом на пост главного тренера бело-голубых, а стороны уже согласовали принципиальные моменты контракта. После отставки Славиши Йокановича московской командой до конца сезона доверено руководить Павлу Алпатову.
Источник: "СЭ"
"СЭ": экс-главный тренер "Локомотива" Николич возглавил "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ. Серба не будет в "Динамо"
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заключил контракт с клубом "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ.
Фото: ФК "Локомотив"