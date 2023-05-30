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Шалимов: у "Зенита" есть качество лидера. Команда не хочет проигрывать в любом матче

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Экс-игрок "Спартака" Игорь Шалимов поделился своим мнением по поводу матча "Зенита" и "Сочи" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"
- У "Зенита" большие перемены в составе, уехали бразильцы. Надо отметить, что Питер играл 4-2-4, и с парой форвардов в атаке -Каcсьерра и Сергеев, и так получилось, что оба, играя в основном составе, не забили. "Сочи" показал настрой, быстро забил, но у "Зенита" есть качество лидера — не хочет команда проигрывать в любом матче. И в итоге отыгрались со штрафного, - приводит мнение Шалимова "РБ Спорт".

"Зенит" гостил на Юге, где встречался с местной командой "Сочи" в рамках 29-го тура РПЛ. Хавбек сочинцев Артур Юсупов огорчил болельщиков невского клуба голом уже на 1-й минуте. Ему помог рикошет от защитника петербуржцев Дмитрия Чистякова. Долгое время "Зенит" не мог отыграться, хоть и создавал голевые моменты. Чемпион сумел установиться равенство только во второй половине матча. Точным ударом отметился бразилец Густаво Мантуан.

Он смог поразить ворота Николая Заболотного со штрафного удара. Примечательно, что в и этом голе ключевую роль сыграл рикошет. В оставшееся время команда Семака создала еще ряд голевых моментов, но где-то не хватило точности, а где-то спас вратарь. "Зениту" осталось провести всего 1 поединок в этом розыгрыше российского первенства. Соперником сине-бело-голубых станет "Факел".


Шалимов Зенит
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