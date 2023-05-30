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Дзюба – на вопрос о своем будущем: в Госдуму вряд ли пойду

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Форвард московского "Локомотива" Артем Дзюба ответил на вопрос о том, кем он видит себя после завершения футбольной карьеры.
Фото: РИА Новости
– После завершения карьеры я вряд ли пойду работать в Госдуму, мне это не особо интересно. В президенты РФС тоже не пойду, вряд ли. Скорее всего, моя жизнь будет связана с футбольной деятельностью — это более вероятно, — цитирует Дзюбу "РБ Спорт".

Нападающему Артему Дзюбе в настоящий момент времени 34 года. Недавно российский футболист подписал новый контракт с московским "Локомотивом". Он рассчитан до конца сезона 2023-2024 (при этом стороны могут продлить свое сотрудничество еще на год). В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба сыграл в 10-ти поединках в составе "железнодорожников". Ему удалось забить 8 мячей и сделать 5 ассистов. Ранее Артем несколько раз признавался в том, что он хотел бы попробовать себя в качестве тренера после завершения карьеры.


Локомотив Дзюба
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