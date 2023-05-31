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Зиньковский: все настраиваются на "Спартак" как на самый важный матч сезона

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Российский футболист "Спартака" Антон Зиньковский поделился мыслями по поводу настроя соперников против московского клуба.
Фото: "Чемпионат"
- Почему в матчах со "Спартаком" во вратарей соперника вселяется Буффон? Все настраиваются на "Спартак" как на самый важный матч сезона. Мне так кажется. Да и все часто говорят об этом, - приводит мнение Зиньковского "Чемпионат".

В минувшем туре "Спартак" не сумел справиться с "Пари НН", который идет на 14-й позиции. Дружина Сергея Юрана смогла увезти из Москвы 1 очко, сыграв с красно-белым коллективом вничью (0:0). Главным героем встречи стал голкипер "Пари НН" Артур Нигматуллин, сделавший ряд спасений. В этой игре атакующий полузащитник Антон Зиньковский вышел в основе столичного клуба и провел на футбольном поле все 90 минут. Результат с нижегородцами сильно сказался на турнирном положении "Спартака". В случае победы команда Гильермо Абаскаля выходила бы на 2-е место и была бы главным фаворитом в борьбе за серебряные медали первенства. Теперь же "Спартак", если не обыграет "Крылья Советов", то рискует опуститься на 4-е место.


Спартак Зиньковский
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