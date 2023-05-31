- Мы в продвинутой стадии переговоров с клубом из Франции, который очень достойно выступил в этом сезоне. Я не в праве делиться подробностями. Олусегун тоже не думает о будущем клубе, потому что сейчас он сосредоточен на том, чтобы помочь "Краснодару" в заключительных матчах сезона и завоевать вместе с клубом национальный Кубок.
Олакунле Олусегун, играющий на позиции левого вингера, перебрался в "Краснодар" летом прошлого года. Контракт 21-летнего нигериского нападающего с клубом действует до 30 июня 2026 года. На счету футболиста 30 матчей за краснодарцев, в которых он забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивает текущею рыночную стоимость нигерийца в 1,7 миллиона евро.
Напомним, 11 июня "Краснодар" сыграет в Суперфинале Кубка России против ЦСКА. Матч состоится в Москве на арене "Лужники".
Источник: Metaratings
Агент Олусегуна: мы в продвинутой стадии переговоров с клубом из Франции, который очень достойно выступил в этом сезоне
Агент форварда "Краснодара" Олакунле Олусегуна Вильям Д'Авила рассказал, что его клиент находится в продвинутой стадии переговоров с командой из Лиги 1.
Фото: ФК "Краснодар"