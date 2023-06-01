Как утверждает источник, главный тренер "Црвены Звезды" Милош Милоевич входит в шорт-лист претендентов на должность рулевого московского "Динамо". Под руководством 40-летнего серба столичная команда с огромным отрывом выиграла чемпионат страны в нынешнем сезоне и завоевала Кубок Сербии.
Ранее Милоевич возглавлял шведские клубы "Хаммарбю" и "Мальме", который приводил к победе в Кубке Швеции. Действующее соглашение между "Црвеной Звездой" и Милоевичем рассчитан до конца июня текущего года.
Источник: "СЭ"
Новым главным тренером "Динамо" может стать наставник "Црвены Звезды" Милоевич
Московское "Динамо" рассматривает на пост главного тренера кандидатуру нынешнего наставника белградской "Црвены Звезды" Милоша Милоевича.
Фото: ФК "Црвена Звезда"