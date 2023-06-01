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Новым главным тренером "Динамо" может стать наставник "Црвены Звезды" Милоевич

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Московское "Динамо" рассматривает на пост главного тренера кандидатуру нынешнего наставника белградской "Црвены Звезды" Милоша Милоевича.
Фото: ФК "Црвена Звезда"
Как утверждает источник, главный тренер "Црвены Звезды" Милош Милоевич входит в шорт-лист претендентов на должность рулевого московского "Динамо". Под руководством 40-летнего серба столичная команда с огромным отрывом выиграла чемпионат страны в нынешнем сезоне и завоевала Кубок Сербии.

Ранее Милоевич возглавлял шведские клубы "Хаммарбю" и "Мальме", который приводил к победе в Кубке Швеции. Действующее соглашение между "Црвеной Звездой" и Милоевичем рассчитан до конца июня текущего года.

Источник: "СЭ"


Црвена Звезда Динамо Йоканович
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