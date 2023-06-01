– Надежда увидеть заполненные "Лужники" в Суперфинале Кубка России? Надежда, конечно, есть всегда, но, думаю, что это не получится. Есть большая разница, когда играешь при полном стадионе, и когда мало зрителей – антураж совсем другой. Не секрет, что болельщики гонят вперед, это правда работает, – цитирует Чалова Sport24.
ЦСКА является фаворитом Суперфинала Кубка России с "Краснодаром" и главным претендентом на итоговое второе место в чемпионате страны.
Перед заключительным туром РПЛ, в котором команда Владимира Федотова сыграет дома с "Ростовом", "армейцы" опережают на одно очко в таблице РПЛ "Спартак" и на два – дончан. Все игры последнего тура пройдут в единое время в ближайшую субботу. "Спартак" на выезде встретится с "Крыльями Советов".
Суперфинал Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром" намечен на 11 июня в "Лужниках".
Нападающий ЦСКА Чалов: думаю, "Лужники" не будут заполнены на Суперфинале Кубка России
Форвард ЦСКА Федор Чалов признался, что не ожидает аншлага на финальном матче Кубка России с "Краснодаром", который состоится 11 июня в Москве на крупнейшем стадионе страны "Лужники".
Фото: ПФК ЦСКА