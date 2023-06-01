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Нападающий ЦСКА Чалов: думаю, "Лужники" не будут заполнены на Суперфинале Кубка России

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Форвард ЦСКА Федор Чалов признался, что не ожидает аншлага на финальном матче Кубка России с "Краснодаром", который состоится 11 июня в Москве на крупнейшем стадионе страны "Лужники".
Фото: ПФК ЦСКА
– Надежда увидеть заполненные "Лужники" в Суперфинале Кубка России? Надежда, конечно, есть всегда, но, думаю, что это не получится. Есть большая разница, когда играешь при полном стадионе, и когда мало зрителей – антураж совсем другой. Не секрет, что болельщики гонят вперед, это правда работает, – цитирует Чалова Sport24.

ЦСКА является фаворитом Суперфинала Кубка России с "Краснодаром" и главным претендентом на итоговое второе место в чемпионате страны.

Перед заключительным туром РПЛ, в котором команда Владимира Федотова сыграет дома с "Ростовом", "армейцы" опережают на одно очко в таблице РПЛ "Спартак" и на два – дончан. Все игры последнего тура пройдут в единое время в ближайшую субботу. "Спартак" на выезде встретится с "Крыльями Советов".

Суперфинал Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром" намечен на 11 июня в "Лужниках".


ЦСКА Краснодар Кубок России
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