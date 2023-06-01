Как утверждает источник, речь идет о голкипере Владимире Габулове, защитниках Ренате Янбаеве, Денисе Колодине, хавбеках Романе Широкове, Юрие Жиркове, Игоре Семшове, Владимире Быстрове, Динияре Билялетдинове, Евгении Алдонине и форвардах Павле Погребняке и Романе Павлюченко.
Ретро-матч запланирован на 15 июня. Игру примет "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Главными тренерами команд станут легендарные Гус Хиддинг и Дик Адвокат.
Ранее появилась информация о том, что действующий вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит спортивное мероприятие.
Источник: "РИА Новости"
Участие в ретро-матче между сборной России и "Зенитом" образца 2008 года подтвердили 11 футболистов. Аршавин не сыграет
Участие в ретро-матче между сборной России и "Зенитом" образца 2008 года подтвердили одиннадцать экс-игроков национальной команды.
Фото: "Матч ТВ"