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Форвард "Торпедо" Жажа: в Бразилии футбол более техничный, в России много атлетизма и физики

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Бразильский вингер московского "Торпедо" Жажа рассказал, в чем главное отличие футбола в Бразилии и России.
Фото: ФК "Торпедо"
"Мне кажется, что самое главное отличие заключается в том, что в России футбол более контактный, много атлетизма и физики. В Бразилии же футбол более техничный", - приводит слова Жажи "СЭ".

Бразильский левый нападающий Жажа выступает за "Торпедо" с февраля этого года на правах аренды из "Атлетико Паранаэнсе". Арендное соглашение рассчитано до июня. За московский клуб 22-летний футболист провел 6 матчей и не отличился голевыми действиями.

"Торпедо" после 29 туров единолично занимает последнюю строчку в турнирной таблице и досрочно вылетело из российской Премьер-лиги. Следующий сезон столичная команда начнет в Первой лиге.


Торпедо
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