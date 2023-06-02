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Агент Хаджикадунича: не можем обещать, что не приостановим контракт с "Ростовом" во второй раз

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Агент защитника "Ростова" Денниса Хаджикадунича Валид Фаур заявил, что его клиент может приостановить контракт с "Ростовом" во второй раз.
Фото: "Чемпионат"
- Ситуация достаточно сложная. Россия участвует в СВО, и пока он не решится, мы не можем обещать, что Хаджикадунич не приостановит контракт с "Ростовом" во второй раз. Мы сканируем рынок, изучаем варианты. Когда будет официальное решение по Деннису, "Ростов" об этом объявит.

Деннис Хаджикадунич, играющий на позиции центрального защитника, перешел в "Ростов" летом 2018 года. Контракт между сторонами действует до конца мая 2026 года. 24-летний босниец воспользовался возможностью, предоставленной ФИФА, и приостановил дейтсвующее соглашение с ростовским клубом. Текущий сезон футболист завершает в испанской "Мальорке". Начинал игрок этот сезон шведском "Мальмё". За "Ростов" Хаджикадунич сыграл 69 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Источник: Metaratings


Хаджикадунич Ростов Мальорка
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