– Главный тренер нашей команды – Рашид Рахимов. Как мы можем кого-то рассматривать? Это неверная информация, – приводит слова спортдиректора "СЭ".
Ранее в прессе появилась информация о том, что главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин может возглавить казанский "Рубин" после ухода из стана самарского коллектива. По сведениям журналиста Ивана Карпова, "волжане" могут уволить своего наставника из-за неудачных результатов. Сейчас "Крылья Советов" имеют на своем счету 29 набранных баллов. После 29-ти туров самарцы идут 13-ми в таблице РПЛ и рискуют попасть в стыковые игры по завершении чемпионата.
В настоящий момент времени главным тренером казанского "Рубина" является Рашид Рахимов. Он имеет соглашение с клубом из Татарстана до лета 2024 года. В этом сезоне под его руководством "Рубин" завоевал золотые медали Первой лиги, что позволило команде вернуться в РПЛ.
Спортдиректор "Рубина" – о возможном назначении Осинькина: это неверная информация. Главный тренер команды – Рахимов
Спортивный директор "Рубина" Эдуард Сафонов опроверг слухи о возможном назначении нынешнего главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина на аналогичный пост в казанский клуб.
Фото: ФК "Крылья Советов"