– Да, мы действительно интересуемся Суторминым. На данный момент идет процесс переговоров. Мы заинтересованы в этом футболисте, – цитирует Сафонова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация об интересе со стороны казанского "Рубина" к 29-летнему хавбеку "Зенита" Алексею Сутормину. Клуб из столицы Татарстана заинтересован оформить трансфер в ближайшее трансферное окно с целью усиления команды после повышения в классе. Коллектив Рашида Рахимова досрочно обеспечил себе верхнюю строчку в таблице Первой лиги и возвращение в РПЛ спустя год отсутствия.
В активе Сутормина всего 19 матчей и ни одного гола в нынешнем сезоне в "Зените". Полузащитник сборной России не прочь сменить клубную прописку из-за недовольства количеством игрового времени.
Спортивный директор "Рубина": мы действительно интересуемся Суторминым, идет процесс переговоров
Спортивный директор "Рубина" Эдуард Сафонов подтвердил интерес казанского клуба к полузащитнику санкт-петербургского "Зенита" Алексею Сутормину.
Фото: ФК "Зенит"