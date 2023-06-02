- Я бы поставил молодому коллеге три с плюсом. Все же нельзя сказать, что красно-белые полностью провалились. Случались в их исполнении и яркие матчи. Но и четверки Гильермо не заслужил, поскольку его подопечные регулярно теряли очки в тех ситуациях, когда не имели на это права, - приводит мнение Гуренко RT.
В эти выходные текущий сезон РПЛ подойдет к своему концу. Для испанского специалиста Гильермо Абаскаля этот сезон стал первым в России. Летом прошлого года он стал рулевым столичного "Спартака". У руля московского коллектива испанец провел 41 игру. За этот отрезок Гильермо удалось выиграть 21 раз. Также Спартак Абаскаля 10 раз сыграл вничью и столько же проиграл. В 30-м туре "Спартак" приедет в гости к "Крыльям Советов" из Самары. При определенных раскладах красно-белые могут забраться на 2-е место и завоевать серебряные медали первенства. Для этого "Спартаку" нужно набирать 3 очка с волжанами и ждать осечки ЦСКА, которые на данный момент идет вторым. Армейцы проведут поединок с "Ростовом". Минувшей зимой Абаскаль пролонгировал соглашение со "Спартаком". Недавно испанец заявил, что продолжит работу в России.
Гуренко: я бы поставил Абаскалю три с плюсом
Экс-игрок "Локомотива" Сергей Гуренко поделился своими соображениями по поводу работы Гильермо Абаскаля в "Спартаке".
Фото: "Чемпионат"