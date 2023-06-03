По сведениям "Бизнес Online", казанский "Рубин" планирует усилиться качественным защитником в летнее межсезонье. Одним из кандидатов на данную роль является футболист московского ЦСКА Илья Агапов.
Ранее Эдуард Сафонов, который занимает пост спортивного директора "Рубина", рассказал о трансферных целях команды на лето. Функционер дал понять, что клуб из Татарстана собирается подписать минимум по одному игроку в каждую линию центральной оси.
22-летний Илья Агапов перешел в московский ЦСКА зимой текущего года. Его действующее соглашение с "армейцами" рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского центрального защитника ровно в 1 миллион евро.
"Бизнес Online": "Рубин" заинтересован в подписании защитника ЦСКА
Казанский "Рубин" хочет подписать центрального защитника столичного ЦСКА Илью Агапова в летнее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА