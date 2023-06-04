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Капитан "Ростова" Глебов: этой команде нужно обрастать мясом. Не хватило скамейки, более опытных футболистов

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Капитан "Ростова" Данил Глебов оценил выступление своей команды в завершившемся сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Ростов"
– Может быть, не хватило скамейки, более опытных футболистов. Если смотреть на это спокойно, то мы забрались высоко. Но после игры с ЦСКА чувство такое – мы были близки к успеху, но не получилось. Ребята все расстроились, хотели лучше сыграть.

Этой команде нужно обрастать мясом, много молодых ребят. Если продолжим так же работать на сборах и тренировках, будет намного лучше. Нам не хватает опытных ребят. Если бы они были, было бы легче.

Сезон "Ростова" одним словом? Достойно. Солидно, – резюмировал Глебов в интервью "РБ Спорт".

Команда Валерия Карпина могла рассчитывать на "серебро" по итогам сезона РПЛ. Однако на финишном отрезке желто-синих настиг спад. "Ростов" потерпел четыре поражения в пяти заключительных матчах чемпионата России и ограничился четвертой позицией в финальной иерархии клубов. В заключительном туре южане встречались на выезде с ЦСКА и пропустили дважды уже к 20-й минуте. До перерыва "армейцы" отгрузили в ворота Сергея Песьякова в общей сложности четыре мяча и сняли все вопросы об обладателе серебряных наград в первом тайме.


Глебов Ростов
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