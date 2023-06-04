– Почему показал красную карточку Роше? Если говорить в двух словах, то я точно не видел, что было. Ассистент подозвал и сказал, что был показан жест, такой же, как у Соболева. Что Роша показывал одинаковый жест с Соболевым в его сторону и сторону трибуны. Вот и все.
В правилах написано, что непристойные жесты караются красной карточкой. Жест был? Был. Ассистент видел? Видел, – приводит слова Карасева "СЭ".
Речь идет об инциденте во втором тайме дерби, когда Виллиан Роша продублировал непристойный "жест Соболева", за что также получил красную карточку. Позднее ЭСК РФС отменила удаление бразильского легионера "армейцев", а нападающий "Спартака" получил 4-матчевую дисквалификацию. Это максимальная санкция по данной статье дисциплинарного регламента РФС. Несмотря на победу в дерби, "Спартаку" не удалось завоевать серебряные медали РПЛ. ЦСКА разгромил "Ростов" со счетом 4:1 в заключительном туре и занял второе место в таблице чемпионата России.
Карасев – о красной карточке Роше за "жест Соболева": жест был? Был. Ассистент видел? Видел
Судья Сергей Карасев, работавший главным арбитром на дерби между "Спартаком" и ЦСКА (2:1) в рамках 28-го тура РПЛ, объяснил, за что удалил защитника "армейцев" Виллиана Рошу.
Фото: "Матч ТВ"