Матчи Скрыть

Погостнов: нынешний "Локомотив" может бороться за чемпионство в следующем сезоне РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Центральный защитник московского "Локомотива" Егор Погостнов высказался о перспективах "железнодорожников" в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"
– Летом мы проведем полноценные сборы, на которых проделаем хорошую работу. В следующем сезоне "Локомотив" будет также выходить и всех побеждать как в весеннем отрезке этого чемпионата. Сегодняшний "Локомотив" может бороться за чемпионство или призовые места в РПЛ, — цитирует Погостнова Metaratings.

По итогам сезона 2022-2023 столичный "Локомотив" сумел заработать 45 баллов. Этот показатель позволил "железнодорожникам" занять 8-ю строчку в турнирной таблице. Чемпионом Российской Премьер-Лиги стал петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые за 30 туров набрали 70 очков.

19-летний Егор Погостнов является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне центральный защитник принял участие в 9 матчах чемпионата страны. Он не смог отметиться результативными действиями. При этом российский игрок заработал 4 желтые карточки.


Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент: у Малкома были и другие хорошие сезоны, но этот год в "Зените" был особенный
Бабурин, Хлусевич и Осипенко - в символической сборной сезона РПЛ по версии WhoScored. Лучший игрок - Малком 1
Роналду может покинуть "Аль-Наср" и перейти в "Лос-Анджелес"
Защитник "Зенита" Адамов может оказаться в "Ахмате"
Карпин – на вопрос о переходе в "Динамо" или "Спартак": спрашивайте там, где пишут. Мне комфортно в "Ростове" 3
"СЭ": бригада Безбородова обслужит игру "Краснодар" – ЦСКА 1
Агент Клаудиньо: несправедливо, что Сперцян стал лучшим полузащитником сезона в РПЛ 2
Агент Гарре – о будущем своего клиента: он не собирается уезжать из России
Hurriyet: "Зенит" подпишет 19-летнего турецкого таланта и отдаст его в аренду в "Оренбург" 1
Погостнов: нынешний "Локомотив" может бороться за чемпионство в следующем сезоне РПЛ
Цыпченко – о победе над "Спартаком": "Крыльям" воздалось за невезение всего сезона
Хохлов – на вопрос о будущем Цаллагова: у него закончился контракт с "Сочи" 1
Гришин – о возможном назначении Карпина в "Динамо": он сам не пойдет. Смысл менять шило на мыло? 2
"СЭ": "Краснодар" близок к подписанию защитника "Оренбурга" Эктова 1
Дзюба: без меня бы Слуцкий ничего не добился. Я светлое пятно в его жизни 2