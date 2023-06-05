– Летом мы проведем полноценные сборы, на которых проделаем хорошую работу. В следующем сезоне "Локомотив" будет также выходить и всех побеждать как в весеннем отрезке этого чемпионата. Сегодняшний "Локомотив" может бороться за чемпионство или призовые места в РПЛ, — цитирует Погостнова Metaratings.
По итогам сезона 2022-2023 столичный "Локомотив" сумел заработать 45 баллов. Этот показатель позволил "железнодорожникам" занять 8-ю строчку в турнирной таблице. Чемпионом Российской Премьер-Лиги стал петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые за 30 туров набрали 70 очков.
19-летний Егор Погостнов является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне центральный защитник принял участие в 9 матчах чемпионата страны. Он не смог отметиться результативными действиями. При этом российский игрок заработал 4 желтые карточки.
Погостнов: нынешний "Локомотив" может бороться за чемпионство в следующем сезоне РПЛ
Центральный защитник московского "Локомотива" Егор Погостнов высказался о перспективах "железнодорожников" в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"