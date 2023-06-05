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Глава КДК РФС: рассмотрим нецензурную брань Джикии в адрес главного арбитра. Футболист приглашен на заседание

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что на заседании будет рассмотрен инцидент с участием защитника "Спартака" Георгия Джикии в матче 30-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".
Фото: "СЭ"
"Рассмотрим нецензурную брань Джикии в адрес главного арбитра, футболист приглашен на заседание. У арбитра запрошен дополнительный рапорт", - приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".

Напомним, капитан "Спартака" Георгий Джикия был удален на 43-й минуте матча 30-го тура РПЛ с "Крыльями Советов", находясь на скамейке запасных. Как записано в протоколе, игрок наказан за нецензурную брань в адрес арбитра. "Красно-белые" уступили по итогам поединка со счетом 1:0. Отметим, что за данное нарушение Джикии может грозить дисквалификация до 4 матчей. Также КДК может наложить на него денежный штраф.


КДК РФС Григорьянц Джикия Спартак
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