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Зиньковский: в следующем сезоне "Спартак" поборется с "Зенитом" за чемпионство

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Игрок "Спартака" Антон Зиньковский заявил, что московский коллектив поборется с "Зенитом" за чемпионство в следующем сезоне.
Фото: РФС
- В следующем сезоне "Спартак" поборется с "Зенитом" за чемпионство? Да, "Спартак" поборется, - приводит комментарий Зиньковского "Спорт День за Днем".

Антон Зиньковский, играющий на позиции атакующего полузащитника, перебрался в "Спартак" только минувшим летом. Он переехал в Москву из Самары, где защищал цвета "Крыльев Советов". В составе столичного коллектива россиянин сыграл 28 поединков в рамках РПЛ. За этот отрезок он сумел 3 раза поразить ворота соперников москвичей. Также на счету Антона 5 ассистентских действий. Примечательно, что ранее Зиньковский представлял цвета второй команды "Зенита". По итогам завершившегося сезона "Зенит" снова выиграл чемпионство. Он это сделал 5-й раз подряд. "Спартак" закончил сезон на третьем месте.


Зиньковский Спартак Зенит
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