- Футбол "Локомотива" в атаке напоминает стиль "Манчестер Сити"? Сравнивать нас и "Сити" ни в коем случае не буду — это команды из разных миров. Но мы тоже играем в яркий, атакующий, комбинационный футбол. Приятно находиться в таком клубе, - приводит мнение Тикнизяна "РБ Спорт".
В этом сезоне армянский защитник Наир Тикнизян сыграл за столичный "Локомотив" 37 встреч во всех соревнованиях. За этот отрезок он сумел отметиться 5 голами и 5 ассистентскими действиями. Это самый результативный сезон в карьере воспитанника ЦСКА. "Локомотив" из-за провальной осени большую часть розыгрыша РПЛ пребывал в нижней части таблицы. При этом коллектив провел очень сильную весеннюю часть. За 13 поединков железнодорожники одержали 10 побед. На счету красно-зеленой команды всего 1 поражение от "Зенита" (1:2), который стал чемпионом России. По итогам 30 туров дружина Михаила Галактионова финишировала на 8-й позиции, обогнав "Динамо". Этому результату способствовали качественные трансферы в виде прихода в команду Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Артема Дзюбы.
Тикнизян: "Манчестер Сити" и "Локомотив" — команды из разных миров, но мы тоже показываем яркий футбол
Армянский футболист "Локомотива" Наир Тикнизян высказался по поводу футбола команды.
Фото: "Чемпионат"