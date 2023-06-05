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Тикнизян: "Манчестер Сити" и "Локомотив" — команды из разных миров, но мы тоже показываем яркий футбол

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Армянский футболист "Локомотива" Наир Тикнизян высказался по поводу футбола команды.
Фото: "Чемпионат"
- Футбол "Локомотива" в атаке напоминает стиль "Манчестер Сити"? Сравнивать нас и "Сити" ни в коем случае не буду — это команды из разных миров. Но мы тоже играем в яркий, атакующий, комбинационный футбол. Приятно находиться в таком клубе, - приводит мнение Тикнизяна "РБ Спорт".

В этом сезоне армянский защитник Наир Тикнизян сыграл за столичный "Локомотив" 37 встреч во всех соревнованиях. За этот отрезок он сумел отметиться 5 голами и 5 ассистентскими действиями. Это самый результативный сезон в карьере воспитанника ЦСКА. "Локомотив" из-за провальной осени большую часть розыгрыша РПЛ пребывал в нижней части таблицы. При этом коллектив провел очень сильную весеннюю часть. За 13 поединков железнодорожники одержали 10 побед. На счету красно-зеленой команды всего 1 поражение от "Зенита" (1:2), который стал чемпионом России. По итогам 30 туров дружина Михаила Галактионова финишировала на 8-й позиции, обогнав "Динамо". Этому результату способствовали качественные трансферы в виде прихода в команду Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Артема Дзюбы.


Локомотив Тикнизян Манчестер Сити
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