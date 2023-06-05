– Не скажешь, что "Зенит" — команда без слабых мест. Семаку необходим центрфорвард уровня Азмуна или Дзюбы. Если Сергеев в Питере не затерялся, то Кассьерра надежд не оправдал. Вторая проблемная позиция "Зенита" — центр обороны. Родригао неплохой футболист, но до Ивановича и Ракицкого ему далеко, — передает слова Иванова "СЭ".
В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" заработал 70 набранных баллов. Благодаря данному показателю сине-бело-голубые сумели выиграть золотые медали чемпионата страны. Данный титул оказался для команды с берегов Невы 5-м подряд.
В последние трансферные окна в стане петербургского "Зенита" произошли серьезные изменения в составе. Например, команду покинули лидеры: защитник Ярослав Ракицкий, нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун. При этом сине-бело-голубые подписали следующих игроков на данные позиции: Родригао, Маттео Кассьерру и Ивана Сергеева.
Олег Иванов: нападающий и центральный защитник – проблемные позиции "Зенита"
Экс-футболист сборной России Олег Иванов назвал позиции, которые следует усилить петербургскому "Зениту" в предстоящее трансферное окно.
Фото: ФК "Ахмат"