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Литвинов: "Спартак" своими руками отдал серебро ЦСКА

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Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов оценил выступление своей командой в прошедшем розыгрыше чемпионата России по футболу.
Фото: "Чемпионат"
– Чего нам не хватило, чтобы не провалить весну? Думаю, выиграть те матчи, в которых мы должны были побеждать, а не играть вничью или проигрывать. Где-то нужно было реализовать свои моменты. В каких-то эпизодах нам не везло, были и штанги, и перекладины. Где-то сами себе привезли проблемы. Но мы уже смотрим вперед. Сейчас отпуск, потом сборы, скоро начнется сезон. Можно ли сказать, что "Спартак" своими руками отдал серебро ЦСКА? Да. Мы не забирали очки там, где нам надо. Тем самым дали возможность ЦСКА нас обойти, – передает слова Литвинова "СЭ".

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА сумел заработать 58 очков. Благодаря данному показателю "армейцы" завоевали серебряные медали. Столичный "Спартак", в свою очередь, набрал 54 балла за 30 туров чемпионата страны. Таким образом, красно-белые расположились на 3-й строчке в турнирной таблице, став обладателями бронзовых медалей. Отметим, что по очным встречам команда Гильермо Абаскаля оказалась сильнее подопечных Владимира Федотов. В первом круге команды сыграли вничью (2:2), а в весенней части сезона "Спартак" одержал победу (2:1).

Полузащитник Руслан Литвинов в сезоне 2022-2023 принял участие в 25-ти матчах РПЛ. Российский футболист московского "Спартака" отметился 3-мя забитыми мячами и 1 результативной передачей.


Литвинов ЦСКА Спартак
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