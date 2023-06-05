– Голенков пока и в "Ростове" постоянно не играет, чтобы думать о каких-то переходах. Он игрок "Ростова" и никакие предложения мы не рассматриваем», — цитирует Талаева "РБ Спорт".
23-летний Егор Голенков стал футболистом "Ростова" в феврале 2022 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Действующее соглашение нападающего с желто-синими рассчитано до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 500 тысяч евро.
В прошедшем розыгрыше чемпионата России по футболу Егор Голенков принял участие в 29-ти матчах. Нападающий "Ростова" забил 3 мяча и оформил 1 результативную передачу.
Агент: Голенков пока и в "Ростове" постоянно не играет, чтобы думать о каких-то переходах
Андрей Талаев, известный российский агент, представляющий интересы нападающего "Ростова" Егора Голенкова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: "Чемпионат"