"Остаюсь ли в "Ростове"? Не знаю. Сейчас сезон закончился. Сядем и будем общаться с руководством", - приводит слова Полоза "СЭ".
Дмитрий Полоз, играющий на позиции крайнего нападающего, перебрался в "Ростов" летом 2020 года в качестве свободного агента из "Сочи". Контракт Полоза с ростовским клубом истекает 30 июня этого года. В этом сезоне форвард забил 9 мячей в 30 матчах за команду во всех турнирах. В июле футболисту исполнится 32 года.
Полоз - о своем будущем в "Ростове": будем общаться с руководством
Форвард "Ростова" Дмитрий Полоз прокомментировал ситуацию с истекающим соглашением с клубом.
Фото: РПЛ