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Полоз - о своем будущем в "Ростове": будем общаться с руководством

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Форвард "Ростова" Дмитрий Полоз прокомментировал ситуацию с истекающим соглашением с клубом.
Фото: РПЛ
"Остаюсь ли в "Ростове"? Не знаю. Сейчас сезон закончился. Сядем и будем общаться с руководством", - приводит слова Полоза "СЭ".

Дмитрий Полоз, играющий на позиции крайнего нападающего, перебрался в "Ростов" летом 2020 года в качестве свободного агента из "Сочи". Контракт Полоза с ростовским клубом истекает 30 июня этого года. В этом сезоне форвард забил 9 мячей в 30 матчах за команду во всех турнирах. В июле футболисту исполнится 32 года.


Полоз Ростов
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Полоз - о своем будущем в "Ростове": будем общаться с руководством