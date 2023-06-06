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Президент "Оренбурга": мы интересуемся Гайчем. Если будет такая возможность, возьмем его в аренду

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, что клуб хотел бы арендовать форварда ЦСКА Адольфо Гайча.
Фото: РИА Новости
"Мы интересуемся Гайчем. Мы спросили ЦСКА, но пока не получили ответа. Если будет такая возможность, то возьмем нападающего в аренду. На данный момент мы рассматриваем только арендное соглашение на год, а не полноценный трансфер", - цитирует Еремякина "СЭ".

Аргентинец Адольфо Гайч, играющий на позиции центрального нападающего, является воспитанником "Сан Лоренсо". С конца января этого года он выступает за итальянскую "Верону" на правах аренды до конца сезона. Права на 24-летнего форварда принадлежат московскому ЦСКА. Контракт футболиста с "армейцами" рассчитан до 31 декабря 2025 года. В нынешнем сезоне Гайч провел на поле всего 993 минуты в 27 матчах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.


Еремякин Оренбург ЦСКА Гайч
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