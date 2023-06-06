Матчи Скрыть

Дркушич: доминирование "Зенита" - плохо для РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич считает, что доминирование "Зенита" это плохо для российской лиги.
Фото: Global Look Press
"Думаю, их доминирование плохо для лиги. Да, "Зенит" силен. Но другие клубы должны делать шаги, чтобы стать на один уровень. Чемпионат России должен становиться лучше, более конкурентным", - цитирует Дркушича "РБ Спорт".

"Зенит" по итогам минувшего чемпионата России завоевал пятый подряд чемпионский титул. Золотые медали российской Премьер-лиги были оформлены клубом из Санкт-Петербурга досрочно, после победы над "Спартаком" в 26-м туре первенства страны (3:2). Московский ЦСКА, который финишировал на втором месте в турнирной таблице, отстал от "сине-бело-голубых" на 12 очков. Отставание "Спартака", завоевавшего бронзу, от первой строчки составило 16 баллов.


Дркушич Сочи Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Глеб - об Алексее Миранчуке: надо становиться лидером в "Торино", чтобы топовые команды его заметили
Защитник "Ахмата" Нижич покидает клуб спустя 5 сезонов
Дркушич: доминирование "Зенита" - плохо для РПЛ 1
Защитник "Оренбурга" Стаматов покинул команду по истечении контракта 1
"Ахмат" объявил об уходе из клуба Карапузова и Черняка
Воспитанник "Галатасарая" Гюрлюк перешел в "Оренбург" 2
Нападающий "Зенита" Кассьерра получил первый в карьере вызов в сборную Колумбии 1
Глеб: у Головина должны быть предложения из более сильных команд, чем "Монако"
Официально: Постекоглу - новый главный тренер "Тоттенхэма"
Карпин: самый положительный момент этого сезона - четвертое место "Ростова" в турнирной таблице 2
Президент "Оренбурга": мы интересуемся Гайчем. Если будет такая возможность, возьмем его в аренду
Полузащитник Подберезкин покидает "Урал"
Глеб: Зинченко уже стал одним из лидеров "Арсенала". Умничка, просто красавец 8
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Полоз - о своем будущем в "Ростове": будем общаться с руководством