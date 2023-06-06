"Думаю, их доминирование плохо для лиги. Да, "Зенит" силен. Но другие клубы должны делать шаги, чтобы стать на один уровень. Чемпионат России должен становиться лучше, более конкурентным", - цитирует Дркушича "РБ Спорт".
"Зенит" по итогам минувшего чемпионата России завоевал пятый подряд чемпионский титул. Золотые медали российской Премьер-лиги были оформлены клубом из Санкт-Петербурга досрочно, после победы над "Спартаком" в 26-м туре первенства страны (3:2). Московский ЦСКА, который финишировал на втором месте в турнирной таблице, отстал от "сине-бело-голубых" на 12 очков. Отставание "Спартака", завоевавшего бронзу, от первой строчки составило 16 баллов.
Дркушич: доминирование "Зенита" - плохо для РПЛ
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич считает, что доминирование "Зенита" это плохо для российской лиги.
Фото: Global Look Press