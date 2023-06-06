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Федотов – о борьбе с "Зенитом" за "золото" РПЛ: нехорошее слово. Борются на татами бойцы, а мы играем все-таки в футбол

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов оценил шансы "армейцев" навязать борьбу за "золото" "Зениту" в новом сезоне чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
– Нехорошее слово. Борются на татами бойцы, а мы играем все-таки в футбол. Прекрасно понимаем, что всегда влияет множество факторов, и мы всегда говорим о том, что не нужно стоять на месте и нужно развиваться. У ЦСКА есть цель – быть первым. Есть даже слоган – ЦСКА всегда будет первым. Априори получается, что нет других целей и задач, кроме как двигаться вперед и заниматься более высокие места, – приводит слова Федотова "СЭ".

По итогам завершившегося чемпионата ЦСКА финишировал на втором месте и завоевал серебряные медали РПЛ. Перед вторым кругом "армейцы" отставали на 7 очков от "Спартака", но после заключительного тура опередили красно-белых на 4 балла. Таким образом, на весенней дистанции команда Владимира Федотова опередила подопечных Гильермо Абаскаля на 11 очков.

Впереди у "армейцев" главный матч сезона, который состоится 11 июня в "Лужниках". Соперником ЦСКА в Суперфинале Кубка России станет "Краснодар". Если для красно-синих национальный кубок может стать 12-м в копилке наград, то для "Краснодара" он может стать дебютным трофеем в истории клуба.


ЦСКА Зенит Федотов
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