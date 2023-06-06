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Агент новичка "Оренбурга" Гюрлюка: турецкие футболисты – самые подходящие для РПЛ. Эмирджан может стать великим

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Адем Чебеджи, агент новичка "Оренбурга" Эмирджана Гюрлюка, прокомментировал подписание контракта с южноуральским клубом.
Фото: ФК "Оренбург"
Сегодня "Оренбург" объявил о трансфере из "Алтынорду" 19?летнего нападающего Эмирджана Гюрлюка, являющегося воспитанником "Галатасарая"

– Российская лига получила большой талант. Определенно, это правильный ход. Турецкие футболисты – самые подходящие игроки для РПЛ как с культурной точки зрения, так и географически. Языджи показал это в прошлом году в ЦСКА. Текке ранее поднимал над головой Кубок УЕФА с "Зенитом". Карадениз провел большую карьеру в "Рубине".

Есть и такие примеры, как Эркин и Кабзе. И Эмирджан может стать великим. Русским стоит немного больше обратить свой взор в сторону Турции, – призвал Чебеджи в интервью "Матч ТВ".

Предыдущим клубом 19-летнего турецкого вингера был "Алтынорду", за основную команду которого воспитанник "Галатасарая" выступал с лета 2021 года. В этом сезоне Гюрлюк принял участие в 29 матчах турецкой Первой лиги, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Также нападающий сыграл в одном матче Кубка Турции.


Оренбург Галатасарай Чемпионат Турции
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