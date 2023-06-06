- Джикия уже давно выступает за "Спартак", некоторые эксперты считают его ведущим центральным защитником страны. Но я так не думаю. Не могу назвать Джикию лидером красно-белых. По игре он не соответствует этому статусу. Ну не столп он обороны, не надежен... А его походы вперед часто становятся авантюрой. В прошлом сезоне многие хвалили дуэт в обороне Джикия - Жиго. Но "Спартак" вообще-то стал десятым... При всем уважении к Джикии, он не попадает у меня даже в тройку.
Центральный защитник Георгий Джикия перешел в "Спартака" зимой 2017 года из пермского "Амкара". В этом сезоне Джикия сыграл в 30 матчах за "красно-белых" во всех турнирах и отличился двумя голевыми передачами. Всего в карьере игрока 203 выхода на поле в футболке "Спартака", в которых он забил 5 мячей и отдал 11 результативных ассистов.
В этом сезоне "Спартак" финишировал на третьей строчке в турнирной таблице и завоевал таким образом бронзовые медали чемпионата России. Из тройки лидеров РПЛ команда Гильермо Абаскаля пропустила больше всех мячей - 38. Это на 11 больше, чем у серебряных призеров РПЛ ЦСКА и на 18 пропущенных голов больше, чем у чемпиона страны "Зенита".
Источник: "СЭ"
Орлов: Джикия не входит в тройку лучших центральных защитников РПЛ
Известный комментатор Геннадий Орлов не считает капитана "Спартака" Георгия Джикию ведущим центральным защитником страны.
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