Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
15:00
ФакелНе начат
Родина
18:00
Нижний НовгородНе начат

Орлов: Джикия не входит в тройку лучших центральных защитников РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный комментатор Геннадий Орлов не считает капитана "Спартака" Георгия Джикию ведущим центральным защитником страны.
Фото: РИА Новости
- Джикия уже давно выступает за "Спартак", некоторые эксперты считают его ведущим центральным защитником страны. Но я так не думаю. Не могу назвать Джикию лидером красно-белых. По игре он не соответствует этому статусу. Ну не столп он обороны, не надежен... А его походы вперед часто становятся авантюрой. В прошлом сезоне многие хвалили дуэт в обороне Джикия - Жиго. Но "Спартак" вообще-то стал десятым... При всем уважении к Джикии, он не попадает у меня даже в тройку.

Центральный защитник Георгий Джикия перешел в "Спартака" зимой 2017 года из пермского "Амкара". В этом сезоне Джикия сыграл в 30 матчах за "красно-белых" во всех турнирах и отличился двумя голевыми передачами. Всего в карьере игрока 203 выхода на поле в футболке "Спартака", в которых он забил 5 мячей и отдал 11 результативных ассистов.

В этом сезоне "Спартак" финишировал на третьей строчке в турнирной таблице и завоевал таким образом бронзовые медали чемпионата России. Из тройки лидеров РПЛ команда Гильермо Абаскаля пропустила больше всех мячей - 38. Это на 11 больше, чем у серебряных призеров РПЛ ЦСКА и на 18 пропущенных голов больше, чем у чемпиона страны "Зенита".

Источник: "СЭ"


Джикия Орлов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент - о возможном переходе Бальде в "Удинезе": он остается в "Спартаке" на 1000000%
Орлов: Джикия не входит в тройку лучших центральных защитников РПЛ
06 июня
Агент Джорджевича: в "Сочи" предложили Луке зарплату больше, чем в этом году, но отнеслись без уважения 5
"Торпедо" объявило об уходе защитника Кожемякина
Фабрицио Романо: "Аль-Иттихад" после трансфера Бензема подпишет и Канте
Журналист Карпов: Аршавин не вошел в состав правления "Зенита" 4
Бензема официально перешел в саудовский "Аль-Иттихад"
Дьяков - о стыковых матчах: клубы РПЛ добьются успеха, всё останется на своих местах 2 эксклюзив
Журналист Карпов: "Локомотив" заинтересован в подписании вингера "Спартака" Зиньковского 9
Президент "Рубина": мы - первый клуб из Республики Крым в соревнованиях РФ. Расстояний не боимся, будем побеждать 4
Непомнящий: за исключением "Спартака", к которому много вопросов, первыми 5-6 командами РПЛ руководят тренеры из России 5
Колыванов: "Факелу" будет непросто играть против "Енисея", тем более в манеже 2 эксклюзив
Агент Саплинова: контракт с "Ростовом" заканчивается, будем искать команду
Семин: разочарования сезона - "Химки" и "Торпедо". Плохо сделали свою работу
ЭСК РФС: Амелин ошибочно не удалил Сиссе в матче "Химки" - "Урал"