- У меня есть понимание, на какие позиции "Ростову" нужно усиление летом, но озвучивать не буду. Разговаривал уже на эту тему с руководством, будем искать футболистов. От иностранцев никто отказываться не собирался. Нам нужны хорошие игроки. Иностранец это или россиянин - другой вопрос. Если нам позволят возможности усилиться кем-то, будь то русский, будь то иностранец - то, естественно, хотим. Будем пытаться, - передает слова Карпина Sport24.
"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина в сезоне-2022/2023 занял четвертое итоговое место в Российской премьер-лиге, набрав 53 очка в 30 матчах. В уходящем сезоне желто-синие были самой российской командой чемпионата России - в качестве легионеров в составе "Ростова" присутствовали белорусский опорный полузащитник Александр Селява и воспитанник клуба атакующий хавбек сборной Армении Хорен Байрамян, а также македонский нападающий Давид Тошевски, на счету которого 28 минут игрового времени в двух матчах за взрослую команду дончан.
Зимой 2023 года "Ростов" не смог усилить состав из-за трансферного бана, наложенного на клуб РФС по требованию ФИФА из-за финансовых разногласий с агентами покинувших команду весной 2022 года легионеров.
Карпин: "Ростов" будет искать футболистов. От иностранцев никто отказываться не собирался
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о трансферных планах желто-синих на лето 2023 года.
Фото: ФК "Ростов"