- Не могу сказать, что были прямо явно сложные моменты. Разве что после поражения от ЦСКА весной. Но потом победили "Урал", "Локомотив", и стало поспокойнее. А после игры с "Ростовом", когда мы сохранили отрыв, появилась окончательная вера, что чемпионство от нас не уйдет. Отрыв остался, а игр стало меньше. Так что понимали, что должны довести чемпионат до победы, - передает слова Чистякова "Чемпионат".
"Зенит" из Санкт-Петербурга в уходящем сезоне-2022/2023 стал чемпионом Российской премьер-лиги, завоевав титул сильнейшего в национальном первенстве в пятый раз подряд. Оформление чемпионства сине-бело-голубых произошло в 26 туре домашней победой над "Спартаком" (3:2). Ранее, в 23 туре РПЛ, "Зенит" встречался на выезде с "Ростовом" при 7-очковом отрыве от идущих вторыми желто-синих, игра завершилась вничью со счетом 0:0, что позволило петербуржцам сохранить имевшийся у них гандикап.
Чистяков: вера, что чемпионство от "Зенита" не уйдет, появилась после матча с "Ростовом", когда мы сохранили отрыв
Центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков оценил чемпионскую гонку в уходящем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости