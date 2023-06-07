Матчи Скрыть

Чистяков: вера, что чемпионство от "Зенита" не уйдет, появилась после матча с "Ростовом", когда мы сохранили отрыв

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков оценил чемпионскую гонку в уходящем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Не могу сказать, что были прямо явно сложные моменты. Разве что после поражения от ЦСКА весной. Но потом победили "Урал", "Локомотив", и стало поспокойнее. А после игры с "Ростовом", когда мы сохранили отрыв, появилась окончательная вера, что чемпионство от нас не уйдет. Отрыв остался, а игр стало меньше. Так что понимали, что должны довести чемпионат до победы, - передает слова Чистякова "Чемпионат".

"Зенит" из Санкт-Петербурга в уходящем сезоне-2022/2023 стал чемпионом Российской премьер-лиги, завоевав титул сильнейшего в национальном первенстве в пятый раз подряд. Оформление чемпионства сине-бело-голубых произошло в 26 туре домашней победой над "Спартаком" (3:2). Ранее, в 23 туре РПЛ, "Зенит" встречался на выезде с "Ростовом" при 7-очковом отрыве от идущих вторыми желто-синих, игра завершилась вничью со счетом 0:0, что позволило петербуржцам сохранить имевшийся у них гандикап.


Зенит Ростов Чистяков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Чистяков: я игрок "Зенита", об уходе - слухи. СМИ надо работать, наводят суету
"Урал" объявил об уходе полузащитника Евсеева
"СЭ": "Сочи" подпишет защитника из второго португальского дивизиона
Кирьяков - о Слуцком в "Динамо": человек ушел в шоу-бизнес, а его снова тащат в футбол. Будет ФК "Голливуд" 1
Малком: третью звезду "Зенит" получит через пять лет 5
Гендиректор "Алании": несправедливо, когда отдают наше место в стыках командам без своего стадиона
Чистяков: вера, что чемпионство от "Зенита" не уйдет, появилась после матча с "Ростовом", когда мы сохранили отрыв
Личка: мне важен спорт и неинтересна политика. Если на меня и было какое-то давление в Чехии, то я не заметил
Гаджиев: отставание от "Зенита", которое есть сейчас, не показывает истинное соотношение сил. Отрыв слишком большой 1
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Защитник "Вест Хэма" Эмерсон стал первым футболистом, выигравшим все существующие сейчас еврокубки
"Вест Хэм" выиграл первый трофей за последние 43 года
Карпин: "Ростов" будет искать футболистов. От иностранцев никто отказываться не собирался
"Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций, обыграв в финале "Фиорентину" 4
07 июня
После трансфера Месси стоимость билетов на матчи "Интера Майами" выросла в 16 раз 1