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Кирьяков - о Слуцком в "Динамо": человек ушел в шоу-бизнес, а его снова тащат в футбол. Будет ФК "Голливуд"

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Экс-нападающий московского "Динамо" Сергей Кирьяков высказался о слухах по поводу назначения на пост главного тренера бело-голубых экс-наставника "Рубина" Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Зенит"
- Слуцкий может занять пост главного тренера "Динамо"? Это больше похоже на цирк. Человек ушел в шоу-бизнес, а его снова тащат в футбол. Если бело-голубые сделают такой ход, то будет футбольный клуб "Голливуд". Видно, что Леонид Викторович разочаровался в профессии тренера, - передает слова Кирьякова Metaratings.ru.

52-летний экс-главный тренер ЦСКА, сборной России и казанского "Рубина" Леонид Слуцкий покинул клуб из столицы Татарстана в ноябре 2022 года. По итогам сезона-2021/2022 "Рубин" Слуцкого вылетел из Российской премьер-лиги, заняв 15 место в турнирной таблице. После окончания работы с казанцами специалист сосредоточился на участии в различных шоу футбольной и юмористической направленности.

Ранее появлялась информация, что Слуцкий входит в число претендентов на пост главного тренера московского "Динамо".


Динамо Слуцкий Кирьяков
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