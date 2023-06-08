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Тренер "Родины" Парфенов – о словах Юрана про баню: я вообще в допинг-кабинете сижу. Понятно, ребята привыкли к хорошему

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Главный тренер "Родины" Дмитрий Парфенов отреагировал на слова наставника "Пари НН" Сергея Юрана, который раскритиковал домашний стадион московского клуба в преддверии стыкового матча.
Фото: ФК "Родина"
–Я не знаю про сауну. У меня нету сауны. Я вообще в допинг-кабинете сижу. Хороший стадион. Но ребята два года назад играли в этой же лиге. Понятно, ребята привыкли к хорошему – к этому быстро привыкаешь. Ничего, и мы туда доберемся, – приводит слова Парфенова "РБ Спорт".

Накануне "Пари Нижний Новгород" на выезде одержал разгромную победу над "Родиной" со счетом 3:0 в первом стыковом матче и практически решил вопрос о сохранении прописки в Российской Премьер-Лиге. Ответная игра запланирована на 10 июня в Нижнем Новгороде.

Главный тренер нижегородской команды Сергей Юран еще перед стартовым свистком раскритиковал домашнюю арену столичного клуба и пожаловался на некомфортные условия для переодевания в раздевалке. В частности, специалист посетовал, что впервые в жизни тренерскому штабу пришлось переодеваться в бане.


Родина Нижний Новгород Парфенов Юран
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