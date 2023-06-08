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Хавбек "Пари НН" Майга: Юран не ругается матом. Он грамотный человек, спокойный и уверенный

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Опорный полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга рассказал о методах общения с игроками главного тренера нижегородцев Сергея Юрана.
Фото: ФК "Пари НН"
- Сергей Юран всегда спокоен. Ругается ли он матом? Нет. Он грамотный человек, спокойный и уверенный. Он сказал в перерыве: "Парни, просыпайтесь, они имеют много моментов, которых не должно быть". Сказал, что надо не спать. В первом тайме "Родина" хорошо играла, во втором у нас было три замены, это поменяло игру, - передает слова Майга "РБ Спорт".

Первый стыковой матч за право играть на следующий сезон в Российской премьер-лиге "Родина" - "Пари Нижний Новгород" завершился крупной победой гостей со счетом 3:0. Во второй половине первого тайма при счете 1:0 в пользу волжан московский клуб имел несколько отличных возможностей сравнять счет, но во всех этих ситуациях голкипер Артур Нигматуллин спас свои ворота. В перерыве матча главный тренер "Пари НН" Сергей Юран произвел тройную замену, что позволило гостям во втором тайме не только удержать, но и увеличить преимущество в счете.


Нижний Новгород Юран Майга
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