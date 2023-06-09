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Дмитрий Тарасов: иностранцы "Зенита" делают большой вклад в развитие российского футбола

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Экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов поделился мыслями по поводу иностранных игроков "Зенита".
Фото: "Чемпионат"
- Хочу отметить "Зенит". У них все иностранцы приносят пользу и делают большой вклад в развитие российского футбола. И трансферы, которые проводит команда из года в год. Поэтому они лучшая команда в России и чемпионы из года в год, - приводит мнение Тарасова "СЭ"

"Зенит" из Санкт-Петербурга снова завоевал золотые медали РПЛ. В прошедшем сезоне дружина Сергея Семака заработала 70 очков. Это на 12 турнирных баллов больше, чему финишировавшего вторым ЦСКА. Петербуржцы уже пятый год не знают места в таблице, кроме первого. Большую роль в очередном чемпионстве невского клуба сыграли легионеры. В составе чемпиона России 1 казахстанец, 7 бразильцев и 2 колумбийца. Лучшим голеадором "Зенита" является Малком. На его счету 23 гола в 27 играх. Это лучший результат во всей лиге. Бразилец был признан лучшим футболистом минувшего сезона в РПЛ. Также стоит выделить трех других бразильцев – Клаудиньо, Вендела и Дугласа Сантоса, а также колумбийца Барриоса.


Тарасов Зенит
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