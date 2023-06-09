- На данный момент "Зенит" не дал нам никакого ответа относительно выкупа Мантуана. Мы ждем решение клуба, - приводит комментарий агента Sport24.
Футболисты "Зенита" ушли в отпуск. Минувший сезон РПЛ завершился для петербуржского коллектива очередным чемпионством. Этот титул стал 5-м подряд для петербуржцев. Важную роль в чемпионстве "Зенита" сыграл бразильский вингер Густаво Мантуан, который забил ряд важных голов и сделал несколько решающих ассистов. В частности, Густаво забил победные мячи в ворота ЦСКА (2:1) и "Химок" (3:2). Также Мантуан отметился ассистом в чемпионском поединке против "Спартака" (3:2), отдав пас на 91-й минуте на Ивана Сергеева. Примечательно, что бразилец впервые стал чемпионом России. Всего в активе игрока 6 голов и 4 ассиста в 29 встречах за "Зенит".
Агент: "Зенит" не дал ответа относительно выкупа Мантуана
Агент Густаво Мантуана высказался по поводу диалога с "Зенитом" по поводу будущего игрока.
Фото: ФК "Зенит"