- Довольны, что получилось сохранить прописку в РПЛ. Но результат матча, конечно, неудовлетворительный. Нам поставили какой-то левый пенальти, непонятно за что, - приводит мнение Жигулева "Матч ТВ".
"Пари НН" на своей домашней арене проиграл "Родине" из Москвы, пропустив два безответных мяча. Первый гол дружина Дмитрия Парфенова забила с 11-метрового. Рефери из Дмитрова Виталий Мешков углядел игру рукой у хавбека нижегородцев Ильи Жигулева. Примечательно, что Василий Казарцев, сидевший на ВАР, не согласился с этим решение и позвал Виталия пересмотреть повтор. Но Мешков все равно остался при своем мнении. Форвард москвичей Иван Тимошенко не смог реализовать 11-метровый, но мяч после сейва голкипера "Пари НН" отскочил к нему, и игрок добил снаряд в ворота. Несмотря на поражение, "Пари НН" остался в РПЛ.
Хавбек "Пари НН" Жигулев: нам поставили какой-то левый пенальти, непонятно за что
Российский футболист "Пари НН" Илья Жигулев высказался по поводу поражения от "Родины" (0:2) в стыковом поединке.
Фото: ФК "Пари НН"